Учащиеся Подмосковья могут принять участие в олимпиаде по арабскому языку

Открыта регистрация на межрегиональную олимпиаду школьников по арабскому языку. Принять участие в ней могут учащиеся 5–11-х классов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования предназначены для школьников с минимальным уровнем владения арабским языком — А2. Олимпиада проходит в два этапа: отборочный и заключительный. Отборочный этап будет проводиться в дистанционном формате с 16 по 22 сентября 2025 года на платформе ООО «Цифровое образование». Заключительный этап состоится 1 и 2 ноября 2025 года в очном формате на базе Образовательного центра им. шейхи Фатимы бинт Мубарак, расположенного в Областной гимназии им. Е. М. Примакова.

Победители заключительного этапа олимпиады, набравшие максимальное количество баллов, получат возможность пройти образовательную стажировку в Объединенных Арабских Эмиратах в декабре 2025 года.

Регистрация доступна на официальном сайте образовательного центра им. шейхи Фатимы бинт Мубарак до 22 сентября.

Подробная информация о всех этапах олимпиады будет размещена в личном кабинете участников на сайте центра.

Организатором и координатором выступает образовательный центр им. шейхи Фатимы бинт Мубарак, входящий в структуру Областной гимназии им. Е. М. Примакова. Научно-методическое сопровождение олимпиады в 2025 году осуществляет Санкт-Петербургский государственный университет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.