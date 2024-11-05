Учащиеся Подмосковья могут принять участие в конкурсе экологической грамотности

С 18 ноября по 15 декабря пройдет первый этап Всероссийского ежегодного конкурса оценки уровня экологической грамотности «Зеленый зачет». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Мероприятие пройдет при поддержке комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, а также комитета по науке и высшему образованию.

Ключевой целью мероприятия является популяризация тематики экологии и развитие устойчивого интереса к окружающей среде среди школьников и студентов, а также содействие профессиональной ориентации.

«Участие в конкурсе может стать стимулом для молодежи изучать вопросы охраны окружающей среды и выбирать профессии, связанные с экологией. Министерство экологии и природопользования активно поддерживает такие инициативы и организовывает в Подмосковье мероприятия, которые способствуют формированию ответственного отношения к природе. Из последних могу отметить большой успех Ярмарки экологических проектов», — рассказал и. о. министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Сам конкурс проходит в 2 этапа: отборочный этап в формате онлайн-тестирования и заключительный олимпиадный этап. Подробную информацию о конкурсе, можно прочитать на сайте проекта.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.