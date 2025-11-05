сегодня в 13:46

Учащиеся Подмосковья могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Зеленый зачет»

С 18 ноября по 15 декабря 2025 года пройдет первый этап Всероссийского ежегодного конкурса оценки уровня экологической грамотности «Зеленый зачет». Мероприятие направлено на популяризацию экологии и развитие интереса к окружающей среде у подрастающего поколения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Конкурс проводится при поддержке комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и комитета по науке и высшему образованию. Организаторами выступили Фонд поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева и Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе.

Ключевые цели «Зеленого зачета» — это формирование экологической культуры у подрастающего поколения, содействие профессиональной ориентации школьников и выявление талантливой молодежи.

К участию в первом, отборочном этапе приглашаются школьники 8-11 классов, студенты 1-2 курсов высших учебных заведений и учащиеся учреждений среднего профессионального образования. Отборочный этап пройдет в формате онлайн-тестирования на официальном сайте конкурса.

Учащиеся 8-11 классов, показавшие лучшие результаты в онлайн-тесте, получат возможность принять участие в заключительном очном олимпиадном этапе, на котором участникам предстоит выполнить задания, разработанные ведущими университетами и компаниями страны, с возможностью получения дополнительных баллов к ЕГЭ в качестве учета индивидуальных достижений.

Кроме того, результаты конкурса будут внесены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, что открывает возможности для дальнейшей поддержки и сопровождения талантливой молодежи.

«Зеленый зачет» — это отличная возможность для школьников и студентов не только проверить свои знания в области экологии, но и получить серьезные преимущества для будущей карьеры и образования.

Ознакомиться подробнее с информацией о конкурсе можно на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.