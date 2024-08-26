Учащиеся Подмосковья могут поучаствовать в слете студенческих поисковых отрядов

В период с 26 по 29 сентября 2024 года в рамках программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи, а также с целью создания условий для вовлечения студенческого поискового сообщества в существующие практики освещения исторических событий о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны запланировано проведение слета студенческих поисковых отрядов, сообщает пресс-служба организаторов.

Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам молодежи в рамках программы «Роспатриот» при поддержке Чувашской Республики и Общероссийского движения по увековечению памяти погибших Отечества «Поисковое движение России».

Участниками мероприятия станут порядка 200 обучающиеся в возрасте от 16 до 35 лет, связанные с поисковой деятельностью: активисты ООД «Поисковое движение России», в том числе молодые ученые и сотрудники образовательных организаций, а также историки и археологи.

Мероприятие направлено на вовлечение и интеграцию молодежи в деятельность студенческих поисковых отрядов. По итогам работы мероприятия будут созданы интерактивные проекты по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне для студенческой молодежи.

Регистрация осуществляется в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по ссылке до 9 сентября 2024 года.

Расходы на оплату проезда участников до места проведения мероприятия и обратно осуществляются за счет направляющей стороны или самостоятельно, расходы на проживание и питание — за счет принимающей стороны.

С более подробной информацией о мероприятии, положением, условиях участия можно ознакомиться на сайтах ФГБУ «Роспатриотцентр» и ФГАИС «Молодежь России».

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