Идет регистрация на Стартовый онлайн-хакатон всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ». К участию приглашаются школьники 6–11 классов, а также студенты и молодые специалисты. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Программа соревнования состоит из двух этапов:

Идеятон (10–16 октября). На этом этапе участники разрабатывают идеи для решения бизнес-задачи, предложенной организаторами. Работа проходит индивидуально или в командах, необходимо презентовать свои концепции экспертам и получить рекомендации для доработки. Лучшие идеи отбираются для формирования команд для участия в хакатоне.

Хакатон (17–19 октября). Практический этап, на котором командам предстоит разработать и презентовать прототипы цифровых решений по выбранной задаче за ограниченное время. В результате определятся лучшие проекты, которые войдут в число призеров и победителей.

Подать заявку на участие можно до 15 октября на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.