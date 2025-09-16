Учащиеся Подмосковья могут поучаствовать в олимпиаде по финансовой грамотности

До 20 октября открыта регистрация всероссийскую олимпиаду школьников «Высшая проба» по направлению «Финансовая грамотность». Она направлена на развитие и укрепление интеллектуального потенциала обучающихся, а также стимулирование интереса к вопросам финансовой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области, принять участие в олимпиаде могут обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций. Зарегистрироваться можно по ссылке.

С 22 сентября по 22 октября пройдет кибертурнир «Финспринт», организованный благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», ФМЦ НИУ ВШЭ и ассоциацией развития финансовой грамотности. Участниками кибертурнира могут стать обучающиеся 7-11 классов, а также студенты СПО. Победители кибертурнира получат право на участие в финале Олимпиады вне конкурсного отбора и памятные призы от партнеров. Более подробная информация доступна на сайте.

В ведомстве добавили, что в с 14 по 16 октября этого также состоится всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, организуемый Банком России. Участниками станут обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций и студенты, успешно справившиеся с заданиями базового уровня. Учащиеся, правильно выполнившие 8 и более заданий олимпиадного уровня, получат право на участие в финале олимпиады вне конкурсного отбора. Платформа онлайн-зачета доступна по адресу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.