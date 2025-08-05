Учащиеся Подмосковья могут поучаствовать в акции, посвященной памяти героев ВОВ

Стартовала Всероссийская историко-патриотическая акция-конкурс «Связующая нить», посвященная памяти защитников Отечества. Проект направлен на изучение истории семей участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции (СВО), а также на формирование у детей, подростков и молодежи чувства патриотизма и ответственности за будущее страны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс открыт для граждан РФ в возрасте от 8 до 23 лет, включая учащихся учреждений начального, общего, среднего, средне-специального, высшего и дополнительного образования, а также детей и молодежь из семей воинов-участников и ветеранов СВО. Участники могут продемонстрировать свои творческие способности через работы в разных литературных формах: рассказы, эссе, очерки, стихотворения и другие, исследуя военную славу России и свои семейные истории.

Работы участников будет оценивать жюри конкурса, в состав которого входят известные деятели культуры, искусства и медиа, писатели, историки, журналисты и представители художественного творчества. Оценка будет производиться по следующим критериям: тематическая актуальность, полнота раскрытия темы, стиль, оригинальность и глубина авторской мысли, жанровое и языковое своеобразие, литературное и художественное качество текста и другим.

Участники имеют возможность попасть в итоговый сборник лучших проектов страны, получить памятный диплом и ценные подарки, а также стать частью финальной церемонии в Москве и познакомиться с членами жюри.

Регистрация для участия и возможность загрузить свои авторские творческие работы доступны до 15 октября 2025 года через официальный сайт проекта.

С подробностями можно ознакомиться в положении.

Проект реализуется с использованием гранта президента РФ, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.