Убийца на море: раскрыто, когда белорусский вертолет-беспилотник HUNTER поступит на СВО

Майор Красноперов: белорусские вертолеты HUNTER могут поступить на СВО в 2024 г

Летчик-инструктор и майор ВВС России Андрей Красноперов не исключил, что новый разведывательно-ударный беспилотный вертолет HUNTER белорусского производства могут задействовать на СВО уже через полгода. Вертолет-беспилотник предназначен для поражения морских дронов, сообщает NEWS.ru .

Офицер обратил внимание, что сейчас российские войска нуждаются в подобном вооружении. Красноперов также отметил, что «Изделия 305» — многоцелевые управляемые ракеты для вертолетов — отправили в зону СВО почти сразу же после испытаний.

«Конечно, наладить серию — это долгая история. Но в нынешних условиях, я думаю, это произойдет минимум за полгода, а первые образцы можно сделать и в течение трех-четырех месяцев», — сказал майор ВВС.

Красноперов подчеркнул, что ключевое отличие беспилотника вертолетного типа от самолетного в разнице скоростей — у вертолетов она будет меньше.

Разведывательно-ударный комплекс HUNTER производит белорусская компания КБ «Беспилотные вертолеты».