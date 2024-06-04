Убийца на море: раскрыто, когда белорусский вертолет-беспилотник HUNTER поступит на СВО
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Летчик-инструктор и майор ВВС России Андрей Красноперов не исключил, что новый разведывательно-ударный беспилотный вертолет HUNTER белорусского производства могут задействовать на СВО уже через полгода. Вертолет-беспилотник предназначен для поражения морских дронов, сообщает NEWS.ru.
Офицер обратил внимание, что сейчас российские войска нуждаются в подобном вооружении. Красноперов также отметил, что «Изделия 305» — многоцелевые управляемые ракеты для вертолетов — отправили в зону СВО почти сразу же после испытаний.
«Конечно, наладить серию — это долгая история. Но в нынешних условиях, я думаю, это произойдет минимум за полгода, а первые образцы можно сделать и в течение трех-четырех месяцев», — сказал майор ВВС.
Красноперов подчеркнул, что ключевое отличие беспилотника вертолетного типа от самолетного в разнице скоростей — у вертолетов она будет меньше.
Разведывательно-ударный комплекс HUNTER производит белорусская компания КБ «Беспилотные вертолеты».