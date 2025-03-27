Уберечь пушистого: как минимизировать вероятность укусов клещей для собак

По словам руководителя школы юннатов «КосмоЗоо» биологического факультета МГУ, ветеринара Городской фермы на ВДНХ Александра Селиванова, чтобы защитить домашних питомцев от клещей, их следует регулярно осматривать и использовать специальные щетки для вычесывания, сообщает «Вечерняя Москва».

«Нужно думать не о собаке, как ни странно, а о самом клеще. Отвлекаясь от основной сути проблемы, важно понимать и представлять, где и при каких обстоятельствах ваш питомец может столкнуться с клещом и иметь с ним контакт», — сказал Селиванов.

По его словам, местами потенциальной опасности для животного можно назвать железнодорожные вокзалы, сады и огороды, лес и улицу. Клещ чутко реагирует на любое движение вокруг и может где угодно уцепиться за свою жертву.

Непосредственно перед выходом на прогулку собаку можно обрызгать специальным спреем от насекомых и надеть на нее ошейник против блох и клещей.