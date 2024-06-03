У звезды сериала «Не родись красивой» Ольги Ломоносовой умерла сестра
Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова поделилась с поклонниками печальной новостью — из жизни ушла сестра актрисы, сообщает «СтарХит».
Ломоносова опубликовала в социальной сети серию архивных фото с сестрой. На снимках они изображены детьми и подростками. Актриса сопроводила публикацию трогательными словами.
«Лети, моя сестричка… Хочу верить, что там тебе легче! Люблю», — написала она.
До печального события Ломоносова рассказывала об отношениях с двоюродной сестрой, которая живет в Киеве. Она призналась, что родные не поднимают острых тем, но и не отворачиваются друг от друга.
Ранее стало известно о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Актриса скончалась после борьбы с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище рядом с народной артисткой России Ниной Руслановой.