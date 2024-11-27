У всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасный интернет» от Учи.ру появился новый партнер

Авито стал партнером всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасный интернет», на которой школьники с 1 по 11 класс смогут повысить свой уровень киберграмотности и проверить знания, передает пресс-служба платформы. Олимпиада организована АНО «Национальные приоритеты» при поддержке национального проекта «Цифровая экономика» и Минцифры России.

Олимпиада пройдет с 26 ноября по 23 декабря на образовательной платформе Учи.ру.

Игровой формат заданий знакомит участников с вариантами наиболее безопасного и этичного поведения в интернете, помогает освоить правила использования электронных средств связи и ухода за ними, а также развивает навыки работы с информацией, логическое мышление и память. Среди заданий в этом году — навыки безопасных покупок в интернете, работа с искусственным интеллектом, создание надежного пароля, грамотное пользование гаджетами и многое другое.

«В этом году мероприятие охватит широкий спектр актуальных вопросов цифровой грамотности, включая использование искусственного интеллекта, распознавание спама и безопасное взаимодействие с цифровыми платформами. Впервые участие в олимпиаде смогут принять не только учащиеся младших и средних классов, но и старшеклассники», — сказал заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По словам директора департамента доверия и безопасности Авито Натальи Юматовой, сейчас дети знакомятся с интернетом в самом раннем возрасте, поэтому онлайн-среда является для них обыденной и привычной.

«Авито уже имеет опыт реализации образовательных проектов в области цифровой грамотности, и мы видим, что именно детская аудитория откликается на них особенно активно, и, что важно — уже в первом классе многие ребята имеют опыт взаимодействия с теми или иными онлайн-платформами. В рамках олимпиады Учи.ру мы подготовили для школьников реальные примеры, работа с которыми позволит закрепить знания о том, на что стоит обратить внимание, например, когда ты собираешься купить в сети игрушку или гаджет, которые давно искал», — уточнила она.

Руководитель регионального развития Учи.ру Илона Абаншина прокомментировала, что ключевой целью олимпиадой является формирование у школьников навыков безопасного и осознанного использования цифровых технологий. Ежегодно методистами разрабатываются и адаптируются задачи под современный контекст. В этом году особое внимание уделено безопасности личных аккаунтов, вопросам этики и искусственного интеллекта.

Олимпиада «Безопасный интернет» бесплатна для всех учеников. На решение заданий у ребенка будет 60 минут. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от Учи.ру.