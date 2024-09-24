У владельца онлайн-библиотеки «Флибуста»* нашли рак мозга. Проект закрывается

сегодня в 09:12

Пользователь с ником Stiver, который является владельцем онлайн-библиотеки «Флибуста»*, рассказал, что у него диагностировали рак мозга, сообщает Baza .

«К сожалению, „Флибуста“* на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», — написал Stiver.

Сейчас владелец онлайн-библиотеки находится в больнице. Он уточнил, что глиобластома уже неприличных размеров. Этот вид рака чрезвычайно агрессивен, его относят к четвертой степени злокачественности.

Stiver предупредил пользователей, что серверы «Флибусты»* оплачены на несколько недель.

«Флибуста»* — бесплатная некоммерческая онлайн-библиотека. Она была одной из самых популярных книжных сайтов в сегменте рунета.

*Сервис заблокирован на территории России с 2016 года