У уроженца Узбекистана в Москве прошли обыски по делу о финансировании терроризма

сегодня в 10:57

Обыски прошли у арестованного в Москве уроженца Узбекистана

Обыски прошли у уроженца Республики Узбекистан, арестованного в Москве по обвинению в финансировании террористической деятельности, сообщает РИА Новости .

Согласно материалам дела, Евгения Цоя задержали 5 августа. Ему предъявлено обвинение по ч 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Суд избрал Цою меру пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела по месту жительства обвиняемого прошли обыски, а также осмотрен его телефон и направлены запросы в УФНС России, управление Росреестра, Росфинмониторинг.

Из документов следует, что расследование связано с событиями 2022 года и расчетным счетом «на сайте Революция». Одноименный Telegram-канал ведет создатель группировки «Артподготовка»* Вячеслав Мальцев**, который с участниками организации планировал устроить поджоги зданий и массовые беспорядки в ноябре 2017 года «с целью организации в России революции».

Ранее завербованных террористами подростков задержали в 4 регионах России. В отношении детей уже избрана мера пресечения.

* Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.

** Признан иноагентом в России.