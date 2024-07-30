У русских «накипело» из-за потока мигрантов, считают в Госдуме

Депутат Матвеев: СВО отошла на второй план из-за миграционного кризиса в России

Депутат Госдумы Михаил Матвеев считает, что проблема неконтролируемого притока мигрантов в Россию сейчас волнует граждан гораздо больше, чем события спецоперации на Украине. По его словам, это подтверждают настроения избирателей, пишет «Царьград» .

Парламентарий прокомментировал резкую критику, прозвучавшую недавно в адрес Госдумы со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Тот упрекнул законодателей в бездействии по вопросам миграционного регулирования и даже назвал нижнюю палату парламента «Государственной дурой».

Как отметил Матвеев, хотя такая формулировка была некорректной, она сыграла «глубоко позитивную роль» и помогла сконцентрировать внимание на тревожной ситуации.

«У русских людей накипело. Это прям чувствуют все, кто общается с избирателями», — сказал парламентарий.

Массы мигрантов на улицах и резкий рост преступности вызывают у граждан не просто обеспокоенность, а настоящий страх, полагает депутат. По его мнению, на фоне временного затишья боевых действий на Украине проблема миграционного кризиса стала для россиян даже более актуальной, чем СВО.

Матвеев считает, что Бастрыкин правильно поставил вопрос и потребовал от Госдумы разработки конкретных законодательных мер.