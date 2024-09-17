У RT удалили все аккаунты в Instagram* и Facebook*

У RT удалили все аккаунты в социальных сетях Instagram* и Facebook*. У телеканала нет права обжаловать это решение и восстановить страницы, сообщается на сайте телеканала.

Ранее телекомпания NBC сообщала, что еще два года назад компания Meta** стала ограничивать работу российского вещания. Недавно власти США заявили, что RT работает как «рука шпионских агентств», после чего против российского издания ввели новые ограничения.

На данный момент аккаунты всех языковых редакций RT в Instagram* и Facebook* безвозвратно удалены.

*Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России

**Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России