«У нас благополучная семья»: девочка показала в эфире ТВ жест о домашнем насилии

В эфире программы «Школа» на телеканале «Пятница» девочка показала международный жест, который сообщает окружающим о том, что человек стал жертвой домашнего насилия. После разразившегося скандала мать ребенка заявила, что школьница таким образом просто «глупо пошутила», сообщает «Подъем» .

В шоу «Школа» на «Пятнице» родители пытаются наладить отношения с их детьми-подростками. Очередной участницей программы стала Инна Мосяева. Во время съемок финального выпуска программы младшая дочь женщины несколько раз на камеру зажала ладонью большой палец. Так выглядит международный жест о домашнем насилии.

Во время съемок это никто не заметил, выпуск благополучно вышел в эфир. Но зрители обратили внимание на жест девочки и решили, что в ее семье что-то не так.

Мать ребенка поспешила прокомментировать ситуацию. Женщина отметила, что девочка воспитывается в благополучной семье, а сам жест она назвала «глупой шуткой». Мать утверждает, что дочь его показала, когда услышала, что родители хотят пятого ребенка. По ее словам, девочка пошутила, как бы говоря: «Спасите, я не хочу больше братьев и сестер».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.