У лишенного мандата за прогулы экс-депутата Напсо изъяли имущество

Экс-депутат Государственной думы Юрий Напсо, досрочно лишенный мандата за многочисленные прогулы, оформлял незаконно приобретенную недвижимость на своих близких родственников. Согласно решению Центрального районного суда Сочи, с которым ознакомился ТАСС , речь идет о матери, брате и супруге бывшего парламентария, которые выступали номинальными держателями его имущества.

Как утверждает представитель Генпрокуратуры, Напсо разработал и реализовал план коррупционного обогащения, включавший незаконное приобретение дорогостоящих объектов недвижимости, сведения о которых он уклонялся декларировать.

«Через родственников он, используя судебные процедуры, легализовывал права на самовольные постройки, вводил в эксплуатацию опасные производственные объекты и захватывал федеральные и муниципальные земли», — говорится в судебном документе. Ранее Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил изъять в пользу государства около 60 объектов недвижимости, принадлежавших Напсо.

Полномочия Юрия Напсо были досрочно прекращены Госдумой в апреле 2025 года единогласным решением за систематическое неисполнение депутатских обязанностей. Как выяснила комиссия по регламенту, начиная с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в промежуточные дни отсутствовал на заседаниях палаты парламента.