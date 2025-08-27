У Кузнецова обнаружили коллекцию монет, ювелирных украшений и недвижимость

Генеральная прокуратура РФ подала иск о обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на общую сумму более 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС .

Как следует из материалов иска, зарегистрированного в Хамовническом суде Москвы, правоохранительные органы считают это имущество приобретенным на коррупционные доходы.

По данным проверки, проведенной по распоряжению генпрокурора Игоря Краснова, общий официальный доход Кузнецова и его супруги за 14 лет составил около 88,6 миллиона рублей, однако стоимость изъятого у них имущества превышает 504 миллиона. Для сокрытия своего реального финансового положения генерал оформлял объекты недвижимости в Московской области, Краснодаре и Москве на близких родственников — мать жены, супругу и дочерей.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты сотни тысяч долларов и евро наличными, а также внушительная коллекция, включающая 59 золотых и 101 серебряную монету (в том числе редкие экземпляры с изображением Джорджа Вашингтона, статуи Свободы и посвященные военной тематике), часы Omega и 94 ювелирных украшения.

Кузнецов, находящийся в СИЗО с мая 2024 года по обвинению в получении особо крупной взятки, утверждал, что получал денежное довольствие наличными от сотрудников Центра специального финансирования Минобороны, однако свидетель эти данные опроверг.

Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.