У Кремля обнаружили апартаменты фигуранта дела экс-замминистра обороны Иванова

В ходе следствия по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова у обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере Сергея Бородина нашли двухсотметровые апартаменты в историческом особняке возле Кремля, сообщают РИА Новости.

Рыночная стоимость апартаментов оценивается в 250 млн рублей. Также Бородину принадлежит участок в охраняемом коттеджном поселке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино стоимостью 23 млн рублей и 60 соток земли на берегу Волги.

Предварительно, стоимость особняка Иванова, который расположен на берегу реки Волги, оценивается в 2 млрд рублей. Экспертиза местного госстройнадзора показала, что при строительстве объекта не было обращений для получения разрешения на застройку участка, а значит — все, что построено, является самостроем.

Предприниматель Сергей Бородин проходит фигурантом по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

Ранее по делу Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, свидетели дали показания. Суд убедился в том, что предъявленные экс-замминистра МО обвинения являются обоснованными.