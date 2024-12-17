У кабанов в Подмосковье начался период гона

Минэкологии региона предупреждает жителей Подмосковья о том, что в декабре и январе у кабанов проходит период размножения, в это время животные могут проявлять агрессию, сообщает пресс-служба ведомства.

Кабаны, как и многие другие виды диких животных, становятся особенно опасными во время гона. В это время самцы проявляют агрессивное поведение и защищают свою территорию и самок от конкурентов. В период «ухаживаний» вепрь становится воинственным. Чтобы добиться внимания дам, нужно быть сильным, конкуренция между самцами в это время зачастую перерастает в серьезные схватки иногда со смертельным исходом.

Самцы секачи могут атаковать и людей, но происходит это крайне редко, в большинстве случаев по вине самого человека, из-за невнимательности и провоцирования животного.

Популяция кабанов в Московской области немногочисленна, однако при встрече с диким животным необходимо соблюдать спокойствие, ни в коем случае нельзя провоцировать его на агрессию. Для своей безопасности необходимо отойти от зверя на безопасное расстояние. В большей вероятности, если соблюдать элементарные правила безопасности и вести себя спокойно животное само ретируются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.