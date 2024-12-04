У гимназии в округе Подмосковья появится постройка в 2026 году

Реконструкцию гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева со строительством пристройки завершат в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга Красногорск.

В ЖК «Ильинский тупик» построят новый учебный корпус гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева. На сегодняшний день завершено проектирование объекта и заключен договор на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Площадь земельного участка – 1,9 га. В учебном корпусе нового здания разместятся классы, лаборатории и мастерские для трудового обучения, а также актовый зал на 600 мест, многофункциональные спортивные залы, пищеблок с обеденным залом, библиотека с медиатекой, медицинские, административные помещения.

На прилегающей территории застройщик обещает выполнить работы по благоустройству с установкой малых архитектурных форм, где разместятся игровые и спортивные площадки и проведут озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.