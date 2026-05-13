У финна в финском приграничье конфисковали нацистский флаг

Житель Финляндии установил во дворе своего дома флаг со свастикой. Его изъяли, но при этом местная полиция завила, что нацистский атрибут не запрещен финским законодательством, сообщает Yle .

Инцидент произошел в Лаппеенранте, которая расположена близко к границе с РФ. Местные жители пожаловались в полицию, что во дворе одного из частных дворов кто-то установил нацистский флаг.

Полиция накануне прибыла на место происшествия и изъяла флаг. Также правоохранители изучают, есть ли основания для выдвижения обвинения.

При этом в правоохранительных органах заявили, что флаг со свастикой напрямую не запрещен финским законодательством. Возможное нарушение касается публичного распространения информации.

«Вопрос в том, можно ли публично провозглашать идею, представленную этим флагом», — сказали в следственном отделе.

Он добавил, что нарушителю можно предъявить уголовное обвинение в подстрекательстве к этнической ненависти. Проводится предварительное расследование.

