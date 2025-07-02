«Ты не пройдешь»: жители Наро-Фоминска отреагировали на перекрытие прохода к ж/д

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Жители Наро-Фоминска нарисовали граффити с Гэндальфом на заборе на тропе к ж/д

Жители подмосковного Наро-Фоминска отреагировали на перекрытие прохода к железной дороге бетонными блоками сотрудниками местной администрации. Они сделали это с юмором, сообщает Mash .

Администрация Наро-Фоминского округа предприняла попытку перекрыть людям стихийный проход к железнодорожной станции. Сначала был установлен один бетонный блок. Затем добавили еще два.

На бетонных блоках неизвестные краской нарисовали Гэндальфа из «Властелина колец», говорящего культовую фразу: «Ты не пройдешь».

Ранее мужчина испортил окна школы английского языка на проспекте Славы в Санкт-Петербурге. Он рисовал на ней и двое суток подряд обливал стекла краской.