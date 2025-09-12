Тусовался с голубями: попугай Тварюша улетел от хозяев и заблудился в Подмосковье

В Подмосковье домашний попугай по кличке Тварюша сбежал от хозяев и несколько дней провел на улице без еды. Все это время птичка либо находилась в обществе голубей, либо одна, сообщает Baza .

Попугай стоимостью около 80 тыс. рублей вылетел из клетки 9 сентября рядом с КП «Бристоль». Это произошло, когда сын хозяина Тварюши переносил птицу из уличного вольера домой. Когда он открыл клетку, попугай вылетел и скрылся.

Хозяева сначала самостоятельно пытались найти питомца, однако это было тщетно. Попугая заметили только 11 сентября. Оказалось, что птица улетела в соседний двор. Сначала он был в компании голубей, а затем улетел от них и сидел на балконах домов.

Однажды птичка залетела на детскую площадку. Там ее подозвал местный житель. Тварюша с радостью подлетел к нему и сел на его руку. После этого питомца передали хозяевам.

Оказалось, что попугай сильно ослаб после жизни на воле. На улице он ничего не ел. Теперь ему прописан отдых.

