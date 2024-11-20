Туристу грозит 20 лет тюрьмы за курортный роман с 17-летней девушкой в Дубае

Турист из Британии может на 20 лет попасть в тюрьму из-за романа в Дубае

18-летний турист из Великобритании закрутил роман с 17-летней девушкой в Дубае и теперь может попасть в тюрьму на срок до 20 лет из-за обращения в полицию матери несовершеннолетней, пишет «Лента.ру» со ссылкой на гендиректора правозащитной организации Detained in Dubai Радхи Стирлинг.

В августе 2024 года молодой британец Маркус Факана отправился с семьей на отпуск в ОАЭ. Там судьба свела его с почти совершеннолетней 17-летней девушкой — до ее 18-летия оставалось считанные месяцы. Между молодыми людьми вспыхнули чувства и они строили планы на будущее в Соединенном Королевстве.

Родители Маркуса знали о романе сына, но консервативная семья девушки не подозревала об отношениях дочери. Романтическая история получила неожиданный поворот после их возвращения в Британию. Мать девушки обнаружила в телефоне дочери личную переписку и фотографии, после чего направила заявление в правоохранительные органы Дубая.

В итоге местная полиция задержала гражданина Великобритании, который еще находился в Дубае в отеле. Родители парня могут заплатить залог в 273 тысячи рублей (10 тыс. дирхамов), чтобы освободить его до суда, но у них нет таких средств.

«Они копили на этот единственный отпуск, а теперь потратили все свои сбережения. Я здесь совсем один. Я молюсь, чтобы этот кошмар закончился и я был дома к Рождеству», — пожаловался британец.