Туристов предупредили о проблемах с возвращением в Россию из Шри-Ланки

Посольство России в Шри-Ланке сообщило о массовых обращениях российских туристов, которые вынуждены продлить свое пребывание в стране из-за переноса рейсов авиакомпании Red Wings.

В дипмиссии призвали граждан, планирующих путешествие этим перевозчиком, учитывать возможность задержки обратного вылета.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что россияне не могут улететь со Шри-Ланки почти три дня из-за отсутствия свободных самолетов у авиакомпании. По данным издания, сбои связаны с поломкой одного борта и нехваткой исправных дальнемагистральных лайнеров Boeing-777.

В Red Wings, комментируя ситуацию ТАСС, заявили, что взяли на себя расходы по проживанию задержанных туристов в отелях на курортах Шри-Ланки, а также предложили гостиницы пассажирам, ожидающим вылета в России. Авиакомпания опровергла информацию об экстренной посадке в Новосибирске, уточнив, что самолет после вылета 18 декабря вернулся в аэропорт Толмачево для дополнительной технической проверки, приземлившись штатно.

Рейсы будут выполнены на резервном воздушном судне.

