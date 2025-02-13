Тучковским школьникам рассказали об Арктике

В ходе беседы классные руководители рассказали о том, что Арктика — это край суровых условий, где природа и люди приспособились к экстремальному климату. Здесь проживают коренные народы, сохраняющие традиционный уклад жизни. Регион богат природными ресурсами, а его освоение имеет важное значение для науки и экономики.

Обучающиеся ознакомились с особенностями природы Арктики и её климатическими условиями; узнали, как коренные народы Севера адаптировались к суровым условиям региона с помощью специальных приспособлений и инструментов; осознали важность природных ресурсов Арктики и их значение для экономики страны.

Напомним, в Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.