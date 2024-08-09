Циклон с Норвежского моря испортит погоду в Московском регионе

На Московский регион надвигается циклон с Норвежского моря, который будет доминировать в центре Европейской России до середины следующей недели. Его влияние испортит погоду в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте «Метеоновости».

Без осадков обойдется только суббота, когда скажется влияние слабого промежуточного барического гребня. В воскресенье циклон принесет ветра и дожди в Московский регион. До середины следующей недели осадки продолжатся, станет заметно холоднее.

Ведущий специалист ИА «Метеоновости» Надежда Алешина отметила, что дожди с грозами донимают жителей региона с начала августа. Она назвала «головной болью синоптиков» атмосферную неустойчивость и развитие конвекции в малоградиентном барическом поле.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что из-за надвигающегося холодного атмосферного фронта жителей столицы на следующей неделе ждет по-настоящему сентябрьская погода с дождями и штормовыми порывами ветра. Он отметил, что пока август не радует солнечной погодой.