Цикл мероприятий для собак и их владельцев пройдет в Москве с 17 августа

Второй сезон цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник» для собак и их владельцев проведут в Москве с 17 августа по 15 сентября, сообщает пресс-служба АНО «Комплексное развитие района „Мой район“»

Цикл мероприятий уже проводился в июне. Он собрал на своих площадках 16 тыс. человек. Его проводят во второй раз по многочисленным просьбам горожан. Для гостей проведут активности как на старых, так и на новых площадках проекта «Питомцы в Москве» по 40 адресам.

Так, недавно пространства открылись в районах Гагаринский, Нижегородский, Лефортово, Теплый Стан, Перово, Капотня, Южное Бутово, Москворечье-Сабурово, Новокосино и т. д.

Цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник» посвящен достижениям питомцев, уходу за ними, содержанию и дрессировке, их обучению для помощи маломобильным людям. Особое внимание уделят здоровью собак.

В специальных шатрах ветеринары помогут владельцам домашних питомцев определить необходимый график вакцинации и подобрать средства защиты от паразитов. Они также проверят состояние зубов и полости рта собаки. Услуги «ВЕТстанции» бесплатны для посетителей площадок «Питомцы в Москве». Требуется регистрация на сайте.

Также на площадках мероприятия проведут показательные выступления кинологических центров силовых структур. Сотрудники и их четвероногие подопечные продемонстрируют отработку базовых команд, элементы послушания, преодоление трасс с препятствиями. А воспитанники школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых покажут, как помогают маломобильным горожанам адаптироваться в городе.

Также кинологи РКФ проведут открытые уроки и обучат хозяев азам дрессировки, а собак — элементам послушания, аджилити. Записаться и посмотреть расписание занятий можно на сайте.

Кроме того, на площадках «Питомцы в Москве» в дни проведения основных мероприятий цикла проведут фотосессии с профессиональными фотографами-анималистами и специализированные викторины. Вход на все мероприятия свободный.

Также в рамках мероприятия на Тверском бульваре столицы работает фотовыставка, рассказывающая об историях героизма и преданности собак. На ней можно узнать больше о площадках проекта «Питомцы в Москве».