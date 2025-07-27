Цифры шокируют: в Раде назвали, насколько рождаемость на Украине ниже смертности

Депутат Рады Скороход: рождаемость на Украине ниже смертности в 10 раз

В связи с высоким оттоком молодого поколения украинцев рождаемость в стране упала до отметки ниже смертности в 10 раз. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Украины Анна Скороход. Об этом пишет РИА Новости .

По словам Скороход, даже если украинские власти найдут какой-то способ удержать молодежь в стране, проблему демографии это не решит.

«Демография на сегодняшний день ужасная. Если вы посмотрите на цифры рождаемости и смертности, то разница просто в 10 раз. Это ужасно. И как ее восполнить, я не знаю, это будет большой вызов после окончания военного положения», — заявила Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

Депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев 25 июля заявил, что в настоящее время Украина не сможет создать какие-то финансовые стимулы или льготы для молодых семей, чтобы те вернулись жить на территорию страны. У государства просто нет необходимых для этого ресурсов.

Согласно статистике ООН, с февраля 2022 года Украину покинули порядка 6,8 млн человек. Некоторые регионы стали малонаселенными, а молодежь и вовсе уехала за рубеж.