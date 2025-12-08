«Цифровой ликбез» в Подмосковье обучит безопасному бронированию жилья

Новые занятия проекта «Цифровой ликбез» посвятят безопасному бронированию жилья и помощи в интернете. С 15 декабря по 25 января все желающие смогут узнать, как правильно заниматься благотворительностью и не нарваться на мошенников при планировании путешествия.

Программу реализуют в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В первом видеоролике персонаж Ряпушка Варя вместе с сестрой Полиной узнают, как злоумышленники используют призывы о помощи и почему важно проверять авторов подобных сообщений. Второй эпизод покажет встречу Тайменя Егора с бабушкой, которые планируют поездку на соревнования. В бронировании жилья им помогут Налим Максим и Полина.

«Сотни тысяч ребят уже сделали первый шаг на пути к цифровой грамотности, и теперь мы готовы помочь им распознавать надежные благотворительные фонды и безопасные варианты жилья для путешествий. Эти навыки являются неотъемлемой частью цифровой грамотности современного человека и помогут школьникам в реальной жизни», — директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.

Вместе с роликами разработали методические материалы для педагогов, которые помогут учителя интегрировать материалы в учебный процесс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.