Цифровой эксперимент: что ждет иностранцев при новом порядке регистрации в РФ

Член адвокатской палаты города Москвы и Ассоциации юристов России Артем Багдасарян заявил, что эксперимент для иностранцев, въезжающих по безвизовому режиму в РФ, не будет менять сам порядок пересечения границ, но даст дополнительные возможности идентификации личности и подачи заявления через мобильное приложение ruID, сообщает MIR24.TV .

«Новая процедура направлена прежде всего на повышение цифровой прозрачности миграционных процессов, а также на упрощение административных формальностей», — сказал эксперт.

По его словам, пока речь идет лишь об эксперименте, который потребует оценки граждан и правоприменителей, а также решения ряда вопросов защиты биометрических данных, обязательного посещения банков и возможных сбоев цифровой системы.

Важно понимать, что участие в эксперименте добровольное: въезд по безвизу пока возможен и без подачи электронного заявления, но использование ruID сможет существенно упростить дальнейшее пребывание мигранта в РФ.