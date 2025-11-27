Цифровой детокс: как отказ от телефона улучшает сон и уменьшает стресс

Ментор по саморазвитию и основатель велнес-системы «Мира» Андрей Алексеев заявил, что в современном мире особенно актуален сознательный отдых без телефонов, сообщает RuNews24.ru .

«Чтобы понять пользу цифрового детокса, необходимо испытать это самостоятельно — почувствовать, как меняется внимание, настроение и уровень энергии», — сказал эксперт.

По его словам, использование смартфонов до 3 часов в день не оказывает вреда, а вот более 5 часов — уже может повлиять на психическое состояние, вызвать раздражительность и снижение концентрации.

Особенно важно ограничивать экранное время вечером, после 20:00: в это время люди уже готовятся ко сну, отказ от телефона поможет его улучшить. Мозг должен успеть успокоиться постепенно прекратить обработку потоков информации.

Хорошая идея — это детокс-выходные: всего 1-2 дня позволят выйти из замкнутого круга информационной стимуляции и снизить уровень стресса.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.