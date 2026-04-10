Цифровизация и ИИ помогут сделать тарифное регулирование прозрачнее

Заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин выступили с докладом на Всероссийской тарифной конференции, на которой присутствовали представители регулирующих органов, руководители предприятий и эксперты для обсуждения актуальных вопросов тарифного регулирования, сообщает пресс-служба РЭО.

В своем выступлении замгендиректора РЭО затронул ключевые моменты, касающиеся цифровизации и применения искусственного интеллекта в процессе формирования тарифов. Он отметили, что перевод методик тарифовного регулирования в «цифровой» вид позволит однозначно трактовать законодательство и применять в работе с ним искусственный интеллект. Это существенно снизит количество ошибок, споров и, в итоге, приведет к большей прозрачности тарифов для конечных потребителей.

«Мы уже сейчас можем и должны применять при расчете тарифов современные технологии, делая тарифообразование более понятным как для регулируемых организаций, так и для потребителей», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.