Центробанк усилит контроль за крупными переводами между собственными счетами

Центробанк планирует включить крупные переводы между собственными счетами через Систему быстрых платежей в перечень признаков возможного мошенничества. Об этом рассказал управляющий партнер консалтингового бюро «Кваша и Партнеры» Дмитрий Кваша, сообщает АБН24 .

Центробанк намерен расширить список признаков подозрительных операций, добавив в него крупные переводы на собственные счета через Систему быстрых платежей (СБП). По данным регулятора, мошенники все чаще убеждают жертв переводить сбережения с разных счетов на одну карту или в один банк, чтобы затем похитить все средства после получения доступа к этому счету.

Управляющий партнер консалтингового бюро «Кваша и Партнеры» Дмитрий Кваша пояснил, что такие переводы не запрещены, но теперь будут находиться под дополнительным контролем. Банки и антифрод-системы станут учитывать подобные операции вместе с другими признаками риска — например, если счет получателя ранее был замечен в подозрительной активности, операция нетипична по сумме или частоте, либо устройство или номер телефона вызывают подозрения.

Эксперт отметил, что новые меры направлены на борьбу с мошенниками, которые под давлением заставляют жертв переводить деньги «на свою карту», а на деле — на счет, удобный для обналичивания. Кроме того, контроль поможет выявлять схемы обналичивания крупных сумм через распределение средств по разным картам и счетам.

Дмитрий Кваша подчеркнул, что формально распоряжаться своими средствами не запрещено, однако регулярные крупные переводы могут вызвать вопросы у банков в рамках законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Новые меры призваны защитить клиентов и ограничить деятельность мошенников и организаторов незаконного обналичивания.