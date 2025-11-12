Центробанк усилит контроль за крупными переводами между собственными счетами

Крупные переводы через СБП попадут под особое внимание банков
Общество

Центробанк планирует включить крупные переводы между собственными счетами через Систему быстрых платежей в перечень признаков возможного мошенничества. Об этом рассказал управляющий партнер консалтингового бюро «Кваша и Партнеры» Дмитрий Кваша, сообщает АБН24.

Центробанк намерен расширить список признаков подозрительных операций, добавив в него крупные переводы на собственные счета через Систему быстрых платежей (СБП). По данным регулятора, мошенники все чаще убеждают жертв переводить сбережения с разных счетов на одну карту или в один банк, чтобы затем похитить все средства после получения доступа к этому счету.

Управляющий партнер консалтингового бюро «Кваша и Партнеры» Дмитрий Кваша пояснил, что такие переводы не запрещены, но теперь будут находиться под дополнительным контролем. Банки и антифрод-системы станут учитывать подобные операции вместе с другими признаками риска — например, если счет получателя ранее был замечен в подозрительной активности, операция нетипична по сумме или частоте, либо устройство или номер телефона вызывают подозрения.

Эксперт отметил, что новые меры направлены на борьбу с мошенниками, которые под давлением заставляют жертв переводить деньги «на свою карту», а на деле — на счет, удобный для обналичивания. Кроме того, контроль поможет выявлять схемы обналичивания крупных сумм через распределение средств по разным картам и счетам.

Дмитрий Кваша подчеркнул, что формально распоряжаться своими средствами не запрещено, однако регулярные крупные переводы могут вызвать вопросы у банков в рамках законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Новые меры призваны защитить клиентов и ограничить деятельность мошенников и организаторов незаконного обналичивания.