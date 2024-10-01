Центральный парк в Лыткарине на прошлой неделе посетили 26,6 тыс человек

С 23 по 29 сентября Центральный парк в Лыткарино посетили 26,6 тыс. человек. Парк вошел в десятку самых посещаемых парков региона на прошлой неделе. Он занял шестое место. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В самом центре города Лыткарино рядом с муниципальным учреждением «Дворец культуры «Мир» расположен центральный парк культуры и отдыха, который занимает площадь 4 га. Территория парка разделена на три зоны: транзитную, активного отдыха с детской и спортивной площадками, и тихую зону для спокойного времяпрепровождения. В парке расположили малые архитектурные формы. Территорию оборудовали современной системой уличного освещения и камерами видеонаблюдения.

Адрес парка: Московская область, г. Лыткарино, улица Ленина, дом 2А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.