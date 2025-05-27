Центр восстановления и адаптации птиц заработал в московском парке «Сокольники»

В столичном парке «Сокольники» начал функционировать центр восстановления и адаптации птиц. Это новое подразделение Московского зоопарка, сообщает РИА Новости .

Центр восстановления и адаптации птиц — особая территория. Там будут оказывать ветеринарную помощь, заниматься адаптацией, а также восстановлением хищных птиц, которые были ранены. Среди них будут и те, кто входит в Красную книгу России.

Во время запуска центра были организованы мастер-классы. Еще проводили экскурсии по центру.

Сказки, а также стихи про птиц рассказывала детям олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова.