Центр образования №4 в Богородском округе подписал договор с РНИМУ

Центр образования № 4 Богородского округа 26 марта 2026 года заключил договор о сотрудничестве с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова. В 2026–2027 учебном году на базе школы откроют медицинский класс с углубленным изучением химии и биологии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соглашение стало новым этапом развития образовательной системы муниципалитета. Партнерство с одним из ведущих медицинских вузов страны расширит возможности профильной подготовки школьников.

С нового учебного года в центре образования начнет работать медицинский класс. Ученики будут углубленно изучать химию и биологию, а также получать знания от специалистов РНИМУ имени Н.И. Пирогова. Это позволит усилить подготовку к поступлению в медицинские вузы и поможет в ранней профессиональной ориентации.

Кроме того, школьники смогут участвовать в мастер-классах, семинарах и практических занятиях на базе университета. Ожидается, что сотрудничество станет основой для подготовки будущих врачей, ученых и исследователей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.