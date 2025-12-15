Центр мемориальных услуг проведет бесплатные консультации в МФЦ Подмосковья

В подмосковных офисах «Мои Документы» пройдут бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

15 декабря г. Домодедово, ул. Советская, д. 19, корп. 1;

16 декабря г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5;

17 декабря г. Чехов, пл. Советская, д. 3;

18 декабря г. Серпухов, Борисовское ш., д. 17А;

19 декабря г. Одинцово, ш. Можайское, д. 71, 6 этаж;

22 декабря г. Балашиха, ул. Советская, д. 4;

23 декабря г. Коломна, ул. Уманская, д. 20.

Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

Найти консультантов центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.