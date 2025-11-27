Центр мемориальных услуг проведет бесплатные консультации в МФЦ Подмосковья

сегодня в 19:22

В МФЦ Московской области в декабре пройдут бесплатные консультации от специалистов ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» по вопросам погребения и похоронного дела, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

График выездных консультаций в МФЦ Подмосковья в декабре:

02.12.2025 Московская обл., м. о. Раменский, г. Раменское, ул. Кирова, д. 15А;

03.12.2025 Московская обл., г. о. Пушкинский, г. Ивантеевка, пр-д Центральный, д. 4;

04.12.2025 Московская обл., г. о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Ак. Жукова, д.

04 05.12.2025 Московская обл., г. о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. им. Тельнова, влд. 3/2;

08.12.2025 Московская обл., г. о. Пушкинский, г. Пушкино, пр-кт Московский, д. 54А;

09.12.2025 Московская обл., г. о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3;

10.12.2025 Московская обл., г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 39;

11.12.2025 Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4;

12.12.2025 Московская обл., г. о. Одинцовский, г. Звенигород, мкр. Супонево, к. 3;

15.12.2025 Московская обл., г. о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Советская, д. 19/1;

16.12.2025 Московская обл., г. о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5;

17.12.2025 Московская обл., м. о. Чехов, г. Чехов, пл. Советская, д. 3;

18.12.2025 Московская обл., г. о. Серпухов, г. Серпухов, Борисовское ш., д. 17А;

19.12.2025 Московская обл., г. о. Одинцовский, г. Одинцово, ш. Можайское, д. 71, этаж 6;

22.12.2025 Московская обл., г. о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Советская, д. 4;

23.12.2025 Московская обл., г. о. Коломна, г. Коломна, ул. Уманская, д. 20.

Также проконсультироваться в сфере погребения и похоронного дела или уточнить, где находится ближайшее отделение ГБУ МО «ЦМУ» можно по телефону круглосуточной горячей линии +7 (498) 568-99-99, а также на официальном сайте memorial.mosreg.ru

Анонсы выездов на кладбища и в МФЦ, изменения в графике можно отслеживать на официальном сайте и в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Телеграм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.