Центр мемориальных услуг проведет бесплатные консультации в МФЦ Подмосковья
Фото - © ГБУ МО “ЦМУ”
В МФЦ Московской области в декабре пройдут бесплатные консультации от специалистов ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» по вопросам погребения и похоронного дела, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.
График выездных консультаций в МФЦ Подмосковья в декабре:
- 02.12.2025 Московская обл., м. о. Раменский, г. Раменское, ул. Кирова, д. 15А;
- 03.12.2025 Московская обл., г. о. Пушкинский, г. Ивантеевка, пр-д Центральный, д. 4;
- 04.12.2025 Московская обл., г. о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Ак. Жукова, д.
- 04 05.12.2025 Московская обл., г. о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. им. Тельнова, влд. 3/2;
- 08.12.2025 Московская обл., г. о. Пушкинский, г. Пушкино, пр-кт Московский, д. 54А;
- 09.12.2025 Московская обл., г. о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3;
- 10.12.2025 Московская обл., г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 39;
- 11.12.2025 Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4;
- 12.12.2025 Московская обл., г. о. Одинцовский, г. Звенигород, мкр. Супонево, к. 3;
- 15.12.2025 Московская обл., г. о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Советская, д. 19/1;
- 16.12.2025 Московская обл., г. о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5;
- 17.12.2025 Московская обл., м. о. Чехов, г. Чехов, пл. Советская, д. 3;
- 18.12.2025 Московская обл., г. о. Серпухов, г. Серпухов, Борисовское ш., д. 17А;
- 19.12.2025 Московская обл., г. о. Одинцовский, г. Одинцово, ш. Можайское, д. 71, этаж 6;
- 22.12.2025 Московская обл., г. о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Советская, д. 4;
- 23.12.2025 Московская обл., г. о. Коломна, г. Коломна, ул. Уманская, д. 20.
Также проконсультироваться в сфере погребения и похоронного дела или уточнить, где находится ближайшее отделение ГБУ МО «ЦМУ» можно по телефону круглосуточной горячей линии +7 (498) 568-99-99, а также на официальном сайте memorial.mosreg.ru
Анонсы выездов на кладбища и в МФЦ, изменения в графике можно отслеживать на официальном сайте и в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Телеграм.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.