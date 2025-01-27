Центр крови Подмосковья проводит конкурс с призами в честь 23 февраля

Защитники Отечества — это всегда отважные, героические люди, сильные и смелые. Военные, спасатели, сотрудники Росгвардии, МЧС, полиции и других силовых ведомств каждый день рискуют жизнью, преодолевают любые препятствия, в любой ситуации приходят на помощь другу и спасают жизни. Помимо своей основной работы они активно участвуют и в донорском движении, как никто другой зная, насколько часто пострадавшим требуется экстренная медицинская помощь, в том числе и переливание крови.

«В год Защитника Отечества и в преддверии 23 февраля мы выражаем восхищение нашими непревзойденными героями за самоотверженное служение Родине. А еще, мы хотим подарить хорошее настроение и провести конкурс. Участие в нем смогут принять прошедшие военную службу и действующие военнослужащие, сотрудники всех силовых структур и ведомств», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Она добавила, что конкурс стартовал в социальных сетях центра крови. Чтобы стать его участником, нужно под этой публикацией рассказать о своей службе или работе, поделиться своей уникальной донорской историей и приложить свою фотографию, переслать пост близким или друзьям.

Центр крови Подмосковья приглашает поучаствовать в конкурсе и юное поколение. Для этого ребенку нужно нарисовать рисунок «Мой герой» в тематике служения Отечеству и донорства крови. Прикрепить готовый рисунок нужно в комментарии. Итоги объявят 17 февраля. Авторы лучших историй с помощью рандомного выбора получат пару билетов на одну из культурных площадок столицы, лучших рисунков — подарки от Центра крови.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.