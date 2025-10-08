Центр коллективного пользования открылся в ОЭЗ «Технополис Москва»

В ОЭЗ «Технополис Москва» на площади больше 1,5 тыс. кв. м открылся Центр коллективного пользования, который предназначен для любых городских промышленных предприятий — в частности, резидентов особой экономической зоны, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он оснащен фрезерным, токарным, лазерным, аддитивным, сварочным и другим современным оборудованием. Теперь предприятия смогут изготавливать дополнительные детали, узлы и агрегаты недалеко от своего производства, что позволит ускорить выпуск продукции и снизить логистические издержки.

«Другое важное направление работы — помощь в оснащении механообрабатывающих производств современным оборудованием. Команда центра выбирает лучшие образцы продукции для заказчиков, тестирует их и оценивает потенциал от внедрения робототехнических и автоматизированных решений. Таким образом в центре предприятия могут получить полный комплекс услуг — от разработки конструкторской и технической документации силами собственного конструкторского бюро до выпуска продукции и защиты интеллектуальной собственности», — считает градоначальник.

Чтобы разместить заказ, необходимо оставить заявку на сайте ОЭЗ «Технополис Москва».

Центр коллективного пользования в «Печатниках» — уже второй аналогичный объект в городе. Первый открыт в индустриальном парке «Руднево» столичной ОЭЗ. Подобные центры помогают активнее развиваться промышленным предприятиям. Еще в следующем году в «Алабушеве» будет запущен аналог такой площадки — Московская испытательная лаборатория микроэлектроники.

«Создание Центра коллективного пользования» на площадке «Печатники» — это новый этап промышленной кооперации в ОЭЗ Москвы. Возможности центра позволяют быстро изготовить необходимые детали, не отвлекая мощности основного производства. Это дает резидентам ОЭЗ дополнительное преимущества в гибкости и скорости выполнения срочных заказов», — прокомментировал генеральный директор ООО «Диагностика-М» Павел Лебедев.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики мегаполиса отметили, что компании ОЭЗ Москвы увеличили вложения в экономику города и количество рабочих мест в 2024 году на 57%. Общий объем инвестиций предприятий ОЭЗ столицы превысил 70,8 млрд рублей. Для обеспечения кадрами развивающихся инновационных производств компании создали около 5,9 тыс. новых рабочих мест. Это на 51% больше, чем в 2023 году.