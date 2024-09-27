Центр «Досье» внесли в реестр иноагентов

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Минюст России принял решение о включении в реестр иностранных агентов проекта «Центр „Досье“», сообщается на сайте министерства.

По данным ведомства, центр «Досье» распространяет заявления иноагентов, фейки о российской армии и решениях властей РФ. Кроме того, он выступает против проведения СВО. «Досье» — это проект движения, включенного в перечень иностранных и международных НПО, которые занимаются нежелательной деятельностью.

Кроме того, в список иноагентов попали писатель Александр Генис, журналист Сергей Гуляев, культуролог Александр Эткинд, бывший гендиректор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе, историк, соавтор книги «ФСБ взрывает Россию» Юрий Фельштинский.

Все они проживают за пределами России.