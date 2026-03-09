«Цена финальная»: в Екатеринбурге продают щенка за полмиллиона рублей

В Екатеринбурге щенка мальтипу выставили на продажу за 500 тыс рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу щенка мальтипу, за которого просят полмиллиона рублей. При этом продавец утверждает, что не намерен торговаться, сообщает Е1.RU .

«Цена финальная, очень любим нашу малышку и ищем ей ответственных и любящих родителей», — говорится в объявлении.

По словам продавца, девочка родилась 29 ноября, ей поставили чип и прививки, но кличку еще не дали. Щенок из второго поколения, которое характеризуется более предсказуемой внешностью и темпераментом. Девочка родилась черная, но затем окрас поменялся на серый/темно-графитовый. На грудке присутствует белая манишка

Согласно объявлению, мама щенка — редкая мальтипу из первого поколения, которая получилась в результате скрещивания чистокровной мальтийской болонки с чистокровным пуделем. Папа — китайский пудель серебристого окраса. Щенок очень контактный, игривый и любознательный, ходит на пеленку и через 4 недели будет готов к прогулкам на улице.

