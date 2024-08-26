Целому рейсу с гражданами Узбекистана отказали во въезде в Россию

Порядка 90 граждан Узбекистана провели два дня в аэропорту Шереметьево, после чего их выдворили на родину, сообщает MK.ru .

Иностранцы пробыли в авиагавани с раннего утра 22 августа до ночи на 24 августа. По рассказам граждан, им не разрешили пересечь границу. У иностранцев также забрали паспорта.

Прилетевшие отметили, что все это время они находились в аэропорту без еды. Среди них были женщины и дети. Люди не понимали, что им делать дальше.

Один из пассажиров отметил, что он работает в Москве официально и не имеет проблем с законом. У него осталась семья в столице РФ. Пассажир не понял, почему его не пустили через границу. По его словам, конкретная причина отказа не была названа.

В итоге всем людям с этого рейса запретили въезд в Россию. Они вернулись обратно на родину.

Кирилл Кабанов, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что в дальнейшем такие ситуации могут повторяться из-за ужесточения миграционной политики.