Цех по плетению сетей для бойцов СВО открыли в Серафимовском храме Балашихи

Это 8-я по счету площадка в Балашихе, где «Сетевые пчелки» — активисты регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» — будут плести маскировочные сети для нужд СВО. С начала спецоперации ими созданы порядка 1,8 тыс. изделий размером 3 на 6 м, которые отправили бойцам на фронт в составе гуманитарных конвоев из Общественной палаты Балашихи.

«Сегодня в Серафимовском храме Балашихи произошло значимое событие: по благословению настоятеля священника Евгения Емельянова, Пчелки Балашихи открыли 8-й по счету цех по плетению сетей для наших воинов Отечества. Это важный вклад в поддержку наших защитников. Вместе мы сильнее!» — написала в своем Telegram-канале председатель Общественной палаты городского округа и руководитель ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Узнать их адреса, более подробную информацию и присоединиться к «Сетевым пчtлкам» можно в Telegram-канале. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещей указана на сайте volontermo.ru.

«Их сети берегут наших ребят, защищают не только камуфляжем, но и тем добром и теплом, которые они вкладывают — в каждую сеть „пчелки“ вплетают ленту с молитвой, а перевязывают при отправке словами поддержки бойцам», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

В Балашихе также действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, (тел. 8 (925) 591-40-33) в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.