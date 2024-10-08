«Царицыно» и «Черкизово» договорились в суде о названии колбасы

Арбитражный суд Подмосковья утвердил мировое соглашение в разбирательстве между компаниями «Царицыно Эталон» и «Черкизовский мясоперерабатывающий завод». Между ними возник конфликт из-за названия одной из колбас, сообщает « Коммерсант ».

«Черкизовский мясоперерабатывающий завод» подал в суд иск в связи с тем, что «Царицыно Эталон» якобы нелегально присвоил наименование «Губернская» для одной из своих колбас. Фирма требовала заплатить ей 549 млн рублей.

Условия мирного соглашения пока неизвестны. Подробности могут появиться в ближайшее время. Стало известно лишь то, что компания «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» отказалась от претензий к «Царицыно Эталон».

Этот спор между компаниями не единственный. В мае 2024 года «Царицыно Эталон» подавал иск в суд на «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» на сумму 185 млн рублей. По мнению компании, конкурент якобы нелегально использовал товарный знак «Купеческая» на ветчине.