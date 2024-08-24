«Царьград»: в деле о хищении на ремонте кораблей ВМФ РФ появятся еще фигуранты

В деле экс-главы ОАО промышленная группа «Новик» Александра Кузнецова могут появиться и другие обвиняемые. Об этом сообщает « Царьград » со ссылкой на материалы следствия.

Кузнецова обвиняют в хищении денег, которые должны были направить на восстановление кораблей российского военно-морского флота. Следствие полагает, что гендиректор ОАО «Новик» может сговориться со своими соучастниками и согласовать ложные показания.

Он находится под стражей уже почти год. При том, что расследование по хищению средств началось в 2017 году, обвиняемых задержали только в сентябре 2023 года.

Ранее экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова оставили под стражей после апелляции. Его обвиняют в мошенничестве.