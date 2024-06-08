«Царьград»: НАТО готовится к ядерной войне с Россией

Российские генералы уверены, что противник на Западе готовится к ядерной войне с РФ. Причем отработка ударов идет на границах страны, поэтому надо готовиться, сообщает «Царьград» .

Руководитель Погранслужбы ФСБ генерал Владимир Кулишов считает, что НАТО демонстрирует все большую интенсивность подготовки к возможной ядерной войне. Значит, РФ нужно быть готовой к любым событиям.

Как отметил политолог Алексей Живов, сейчас существует четыре варианта развития событий.

«Первый — ядерная эскалация разной интенсивности. Второй — мобилизация и вооружение миллиона-полутора человек и конвенционная война на „все деньги“», — уточнил собеседник.

По его словам, третьим вариантом является безотлагательный поиск мирного решения, а четвертым — сохранение текущих позиций, при которых «Россию бьют, а она все крепчает».

При этом ни один из указанных экспертом вариантов нельзя назвать однозначно хорошим. И трудно сказать, каким окажется выбор.

Кроме того, не исключает ядерную атаку на Россию и член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он считает, что страна сейчас должна быть полностью готова максимально быстрому ответу альянсу.