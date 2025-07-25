«Трупный запах вместо помощи»: вдова участника СВО борется с кошмаром

Под Волгоградом разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа в отдельно взятой квартире. Вдова погибшего на СВО Дениса Вертепова Ирина уже несколько дней пытается добиться помощи от администрации Городищенского района, но сталкивается лишь с равнодушием, сообщает РЕН ТВ .

Пока женщина хоронила мужа на его родине, в квартире над ней скончалась пожилая соседка.

О смерти одинокой пенсионерки Надежды Павловой, известной соседям своим пристрастием к алкоголю, никто не узнал, пока по всему подъезду не распространился трупный запах. За это время разложившиеся останки буквально протекли через перекрытия в квартиру Ирины, превратив жилье вдовы в зону биологического заражения.

«Качественная санобработка стоит почти двести тысяч рублей, таких денег у меня нет», — признается женщина. Вынужденная ночевать на съемной квартире, дни она проводит под дверями районной администрации, где охранник стал для нее символом чиновничьего безразличия.

«Пострадавшие могут провести экспертизу и требовать компенсацию через суд». — прокомментировал ситуацию юрист. Но у покойной не осталось родственников.